Schwerverletzte Hagenerin aus unwegsamem Waldgebiet gerettet

Eine schwer verletzte Frau wurde in Herdecke bei einer gemeinsamen Rettungsaktion der Einsatzkräfte aus dem EN-Kreis gerettet.

Herdecke/Witten. Ungewöhnlicher Einsatz für Rettungskräfte auch aus Witten: Eine Schwerverletzte musste aus dem Wald gerettet werden. Das war nicht ganz einfach.

Gut zusammengearbeitet haben die Rettungsdienste aus verschiedenen Städten des EN-Kreises, als es am Mittwochvormittag darum ging, eine schwer verletzte Frau zu retten. Auch Wittener Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke war am Mittwoch gegen 11 Uhr in das Waldgebiet um den Asternweg ausgerückt. In diesem unwegsamen Gelände war eine 63-jährige Hagenerin verunglückt und hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt. Zum Glück sei die Frau von ihren Bekannten und einem zufälligen Passanten vorbildlich betreut worden, lobt die Feuerwehr.

Wittener Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus

Der Passant hatte einen Notruf über die Nummer 112 abgesetzt. Die Leitstelle der Feuerwehr konnte dann die genauen Koordinaten der hilflosen Person ausmachen. Zudem nahm die Einsatzleitung telefonisch Kontakt zu dem Zeugen auf. Sofort rückte die Feuerwehr Herdecke mit einem Kommandowagen und einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Richtung Asternweg aus und bildete einen Bereitstellungsraum am Wanderparkplatz Asternweg. Außerdem forderte der Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt ein spezielles und geländegängiges Waldrettungsfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal an.

Die verschiedenen Einsatzkräfte aus dem EN-Kreis haben am Mittewoch gut zusammengearbeitet. Foto: Nicolas Armer / picture alliance

Eine Einsatzkraft, die sich privat in dem Waldgebiet Nacken sehr gut auskennt, konnte die Einsatzstelle sofort einordnen. Mit den Koordinaten und seiner guten Ortskenntnis konnte die Person von der Feuerwehr schnell aufgefunden werden.

Kommandowagen brachte Notarzt zur Einsatzstelle

Zunächst wurde die Patientin vor Ort von der Feuerwehr stabilisiert und medizinisch versorgt . Hierfür fuhr der Kommandowagen der Feuerwehr mit dem Einsatzleiter und zwei Rettungsassistenten in das unwegsame Waldgebiet. Das war nur möglich, da die Wege relativ trocken waren. Der Kommandowagen drehte um und führte dann den Hagener Notarzt zur Einsatzstelle. Dieser versorgte die Patientin unter anderem mit Medikamenten.

Anschließend wurde ein geländegängiges Fahrzeug aus Ennepetal zur Einsatzelle, die sich vom Wanderparkplatz etwa 15 Minuten entfernt befand, geführt. Die Patientin wurde in einen Schleifkorb umgelagert und dann behutsam und patientenorientiert mit dem Spezialfahrzeug über Stock und Stein aus dem unwegsamen Waldgebiet gefahren.

Fünf Fahrzeuge waren am Rettungseinsatz beteiligt

Am Wanderparkplatz am Asternweg wurde die Patientin dann schließlich in den Wittener Rettungswagen , der die Einsatzstelle nicht hätte anfahren können, umgelagert und ins Krankenhaus gebracht. 13 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren für die Personenrettung mit fünf Fahrzeugen etwa 90 Minuten im Einsatz.

