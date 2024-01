Schwerer Verkehrsunfall: Wittenerin im E-Auto eingeklemmt

Witten Eine Frau aus Witten wurde bei einem Unfall verletzt. Die Feuerwehr musste das Elektrofahrzeug aufschneiden, um die 64-Jährige zu retten.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag kurz vor 15 Uhr auf der Wittener Landstraße in Herdecke ereignet. Dabei wurde eine Frau aus Witten in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die 64-Jährige hatte offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren und war mit dem Auto im Graben gelandet.

Die ersten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr trafen bereits vier Minuten später an der Unfallstelle ein. Die verletzte Wittenerin war ansprechbar. Doch die Rettung gestaltete sich schwierig. Denn das Auto - ein Elektrofahrzeug - war auf der Seite liegend im Graben zum Stehen gekommen. Es war deshalb nur über die Beifahrerseite zugänglich.

Während einer der Rettungskräfte die Frau betreute und medizinisch versorgte, gelang es der Feuerwehr, mit einer hydraulischen Schere und dem sogenannten Spreizer einen großen Bereich an der Seite des Wagens zu öffnen. Mit einem weiteren Spezialgerät wurde die Patientin behutsam aus dem Fahrzeug gerettet. Laut Rettungsdienst habe sie „mittelschwere Verletzungen“ davongetragen. Sie wurde in eine Dortmunder Spezialklinik eingeliefert.

Gute Hilfestellung bot den Einsatzkräften die „Rettungskarte“, die sich in dem E-Auto befand. Sie bietet fahrzeugbezogene Informationen direkt am Unfallort. So können sich die Retter zum Beispiel schnell darüber informieren, wo sie an der Karosserie am besten Spreizer und Schere ansetzen können. Das Fahrzeug lief bei Eintreffen noch. Deshalb wurde zur Sicherheit die Hochvolt-Trennstelle des E-Autos deaktiviert.

Die Feuerwehr war 90 Minuten im Einsatz. Die Wittener Landstraße musste komplett gesperrt werden.

