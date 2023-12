Schwerer Unfall: Junge Wittenerin (18) unter den Verletzten

Witten/Hattingen. Bei einem schweren Unfall hat eine junge Wittenerin (18) zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten. Sie musste aber zunächst in eine Klinik.

Bei einem schweren Unfall haben eine junge Beifahrerin aus Witten (18) und ihre gleichaltrige Fahrerin aus Hattingen zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten.

Auto prallt gegen Baum und landet auf dem Dach

Nach Angaben der Polizei waren die beiden Frauen am Samstagmorgen (9. Dezember) in Hattingen gegen 5.15 Uhr auf der Werkstraße in Richtung Bochum unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin in Höhe des Industriemuseums die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach.

Die beiden Frauen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, erlitten leichte Verletzungen. Sanitäter brachten die 18-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Laut Polizei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

