Schwerer Unfall in Witten: Polizei prüft Hinweise auf Rennen

Der Bodenborn in Witten blieb nach dem Unfall am Mittwochabend (30.6.) in Höhe der Tankstelle länger gesperrt. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Wagen befreien.

Witten. Eine Autofahrerin (72) ist bei einem schweren Unfall in Witten eingeklemmt worden. Gegen den mutmaßlichen Versucher (31) gibt es einen Verdacht.

Das hätte noch schlimmer enden können. Eine Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall in Witten-Bommern in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Weil die Beifahrertür so verformt war, musste sich die Feuerwehr einen anderen Weg suchen, um die 72-Jährige zu befreien.

Es war noch früher Abend, als ein 31-Jähriger den Bodenborn in Richtung Bommerholzer Straße hinauffuhr – nach Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit. In diesem Moment verließ eine Autofahrerin aus Lünen gerade das Gelände einer freien Tankstelle.

Der Wagen des Mannes krachte in das Fahrzeug der 72-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto so stark getroffen, dass die Fahrerin nicht mehr aus eigener Kraft aus dem zerbeulten Wagen kam. „Für sie muss das eine ganz üble Erfahrung gewesen sein, länger im Auto eingeklemmt zu sein“, sagt ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr „schnitt“ sie schließlich heraus.

Die Frau wurde ebenso wie der 31-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Der Fahrer hatte offenbar Alkohol getrunken. Er musste pusten und das Gerät zeigte einen Wert von knapp über 1 Promille an.

Zeugin berichtet von aufheulenden Motoren im Bereich Ruhrdeich/Ruhrstraße in Witten

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde nicht nur der Führerschein, sondern auch das Handy des Mannes sichergestellt. Die Polizei schließt nach ihren bisherigen Ermittlungen nicht aus, dass er sich vor dem Unfall mit zwei weiteren Autofahrern ein Rennen im Bereich Ruhrdeich/Ruhrstraße geliefert haben könnte.

Eine Zeugin berichtete von aufheulenden Motoren und aggressivem Fahrverhalten. Nun werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise gerade auf die beiden anderen Fahrzeuge geben können. Eine Raser- oder Posing-Szene wie in Dortmund sei in Witten aber nicht bekannt, so der Polizeisprecher. In der Wiesenstraße erlebt man allerdings beispielsweise immer wieder, wie dort der ein oder andere in PS-starken Limousinen Gas gibt und sich so in Szene setzt, gerne an Abenden, wenn viele Kneipengäste draußen auf dem Bürgersteig stehen.

Die beiden Unfallautos in Bommern wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (30.6.) gegen 19.10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0234 909-5206 entgegen.

