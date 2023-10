Schwer verletzt: Wittenerin landet nach Unfall in der Klinik

Witten. Eine Seniorin aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall in Heven schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung aber nicht.

Eine 78 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall in Witten schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Autofahrer angefahren.

Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige am Dienstagnachmittag, 10. Oktober, gegen 16.15 Uhr auf der Straßen Wannen in Heven in Richtung Stadtbücherei unterwegs. In Höhe der Kreuzung Billerbeckstraße wollte die 78-Jährige auf einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Die Seniorin stürze und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Laut den Ermittlern besteht nach erster Einschätzung keine Lebensgefahr. Für die Unfallaufnahme musste die Stelle bis circa 17.50 Uhr gesperrt worden.

