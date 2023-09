Polizei Schwer verletzt: E-Bikefahrer (74) stürzt in Witten-Bommern

Witten. Die Ursache ist unklar: Ein Radfahrer (74) ist auf der abschüssigen Elberfelder Straße in Witten schwer gestürzt. Der Mann musste ins Hospital.

Ein Radfahrer aus Wetter hat sich bei einem Unfall am Samstagmorgen, 9. September, in Witten schwer verletzt. Laut Polizei war der 74-Jährige um 8.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Elberfelder Straße in Richtung Wengernstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 85 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte.

Dabei zog sich der E-Bikefahrer schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 74-Jährigen ins Krankenhaus.

