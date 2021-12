Schwer verletzt: Autofahrer aus Witten fährt gegen Baum

Der Wittener Autofahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Wetterstraße in Richtung Ruhrdeich unterwegs.

Witten. In einer Linkskurve ist ein Autofahrer aus Witten von der Fahrbahn abgekommen. Wie es dazu auf der Wetterstraße kam, ermittelt die Polizei.

Ein Autofahrer, der auf der Wetterstraße in Richtung Ruhrdeich unterwegs war, ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug prallte auf der Wetterstraße gegen einen Baum. Der 44-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich bereits am Montag (27.12.) gegen 13.25 Uhr, so die Polizei. Durch den Aufprall war das Auto des Mannes zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Wittener in ein Krankenhaus. Warum es zu dem schweren Unfall kam, ist noch unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten