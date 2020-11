Schulen in Witten erhalten 25 Luftreinhaltegeräte

Witten. Mit je einer CO2-Ampel pro Schule und 25 Luftreinigern will man die Belüftung an Wittener Schulen verbessern. So wurden die Standorte ausgewählt.

Alle 20 Minuten Fenster auf: Das richtige Lüften der Klassenzimmer ist in Corona-Zeiten ein Dauerthema. In manchen Räumen der Schulen in Witten aber ist das schwierig. Für diese Zimmer hat die Stadt Witten nun 25 Luftreinhaltegeräte besorgt, die in den nächsten Tagen aufgestellt werden. Das teilte die Abteilung Schule und Kindertageseinrichtungen der Stadt im Jugendausschuss (26.11.) mit.

Gut 25 Standorte in den zahlreichen unterschiedlichen Räumen der Wittener Schulen wurden zuvor ausgewählt, von einem Team aus Schulen, Gebäudemanagement und der Abteilung Schule. Dort kann zum Beispiel nicht quergelüftet werden, deswegen sind dort Luftreinigungsgeräte sinnvoll und förderfähig. Das heißt, das Land NRW zahlt die Geräte.

„Das Thema der Luftqualität in Schulen ist sehr emotional“, ist sich Heiko Müller, Leiter der Abteilung Schule und Kindertageseinrichtungen, bewusst. „Deshalb freue ich mich, dass wir hier so eine gute Zusammenarbeit zwischen Schulen und Stadtverwaltung haben.“ Die Stadt Witten werde weitere Fördergelder beantragen. Sobald diese bewilligt seien, würden weitere Geräte angeschafft.

Je eine CO2-Ampel pro Schule in Witten

Parallel werden alle 27 städtischen Schulen je eine CO2-Ampel bekommen. Diese messen zwar lediglich die CO2-Konzentration in der Luft, zeigen damit aber indirekt an, wie gut die jeweiligen Räume gelüftet sind. Sie sollen so als Unterstützung dienen, die ausreichende Frischluftzufuhr in den Klassenräumen zu sichern. Laut Schuldezernent Frank Schweppe kostet eine solche Ampel pro Stück etwa 300 Euro.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hatten mehrere Parteien, unter anderem die Grünen in Witten,im Schulausschuss ein einheitliches Lüftungskonzept in Kitas und Schulen gefordert. Sie begründen das mit den Beschlüssen des Landes Nordrhein-Westfalen, wonach das Lüften als wesentliches Element zur Vermeidung von Ansteckungen dient.

