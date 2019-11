Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Schönheit im Alter 2020“ gibt’s günstiger als sonst

Der Kalender „Schönheit im Alter 2020 – Magische Momente“ kostet diesmal nicht wie sonst 15, sondern nur zehn Euro. Die Kooperation mit einer anderen Druckerei habe den günstigeren Preis ermöglicht, so Andreas Vincke, Leiter des Altenzentrums am Schwesternpark.

Der Kalender kann in der Verwaltung an der Pferdebachstraße 43 erworben oder telefonisch bestellt werden, 175-1750. Bei einer Zusendung werden Versandkosten fällig. Natürlich gibt es den Kalender auch beim Weihnachtsmarkt des Seniorenzentrums am Freitag, 29. November, von 12 bis 17 Uhr. Weitere Info: www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser.