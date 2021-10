Viele Wasservögel und nur noch wenige Wassersportler bevölkern den Kemnader See im Städtedreieck Witten/Bochum/Hattingen. Links ist das südwestliche Ufer mit dem Leuchtturm auf der Landzunge zu sehen, rechts das nordwestliche Ufer.

Natur Schöne Herbststimmung am Kemnader Stausee in Witten

Witten. Herbst – nun ist wieder die Zeit für die wunderbaren Spaziergänge durch die Natur. Wir empfehlen einen Abstecher zum Kemnader Stausee in Witten.

Wohl dem, der dieser Tage die schöne Herbststimmung in der Natur einfangen kann. Was stört einen da das bisschen Regen. Die Blätter färben sich, auf dem Kemnader See haben die Wasservögel nun das Sagen. Die Wassersportler machen sich inzwischen rar.

Ein Spaziergang um den See geht immer, am Leuchtturm vorbei, zum Hafen Heveney und vielleicht ja sogar ganz um das beliebte Gewässer herum. Unser Fotograf hat sein Bild, wie er schreibt, bei „diesigem Sonnenschein, Temperaturen um 13 Grad und lauem Wind“ gemacht. Die nächsten Tage bleiben regnerisch und der Mittwoch (20.10.) wird noch einmal relativ warm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten