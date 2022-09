Schlechtes Wetter: Stadtmarketing Witten verlegt Parksommer

Witten. Wer sich auf den Parksommer in Witten gefreut hat, muss sich nun gedulden. Wegen schlechter Wetterprognosen ist das Fest verschoben worden.

Das Stadtmarketing Witten hat den Parksommer im Stadtpark verschoben. Eigentlich sollte das Fest an diesem Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, stattfinden. Aufgrund der schlechten Wetterprognose wird das Ganze aber auf kommende Woche verlegt. Dann sind die Aussichten wieder besser.

So startet die zweite Auflage des Parksommers am Freitag, 23. September, um 18 Uhr, ab 20 Uhr werden dann die Parkleuchten eingeschaltet. Einen Tag später können es sich Besucherinnen und Besucher bereits ab 15 Uhr bei einem Picknick auf der großen Stadtparkwiese gemütlich machen. Ab 19 Uhr gibt es auf der kulinarischen Wiese an der Villa Lohmann Livemusik. An der Wiese stehen zudem verschiedene Foodtrucks, die sowohl veganes Essen als auch Burger anbieten.

Kopfhörerparty steigt am Samstag in Witten

Als Highlight wartet am Samstagabend ab 20 Uhr die große Kopfhörerparty. Drei DJs legen dabei verschiedene Musikrichtungen auf die Ohren. Neben aktuellen Charts kann man auch Hits aus den 80ern und 90ern wählen oder zu Schlagermusik abzappeln. Per Knopf am Kopfhörer können die Feierlaunigen auswählen, zu welchen Klängen sie sich am liebsten bewegen wollen. Wer daran teilnehmen will, muss für die Hörer eine Leihgebühr von zehn Euro plus zusätzlich genauso viel Pfand zahlen. Generell ist der Eintritt für alle aber frei.

