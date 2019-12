Witten. Eine Schlange auf dem Dach? Bei diesen Temperaturen? Die Feuerwehr rückte aus, um zu klären, ob es in Heven besonders kaltblütige Exemplare gibt.

Schlangen-Alarm – Wittener Feuerwehr fängt reglosen „Python“

Tierischer Alarm in Witten-Heven: Ein Anwohner hatte am Donnerstagmorgen durch sein Teleobjektiv auf einem Dach an der Fahrendelle eine große Schlange gesichtet – einen Python wahrscheinlich.

Aus der Ferne sieht das Kunstobjekt einer echten Python durchaus ähnlich. Foto: Polizei Bochum

Er fürchtete, das kaltblütige Reptil könnte ausgebüxt und verendet sein. Rasch rückte die Feuerwehr aus und stieg nach den Angaben des aufgeregten Nachbarn aufs Dach.

Python“ in Witten: Entwarnung

Doch schon nach dem ersten Blick konnte Entwarnung gegeben werden: Bei dieser drei Meter langen bunt-bemalten Schlange handelt es sich um ein Kunstobjekt. Wie und warum das schwere Gips-Tier aufs Dach gelangt ist, ist bislang nicht bekannt.