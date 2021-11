„Schindlers Liste“ ist im Saalbau Witten zu sehen

Szene aus „Schindler's Liste". Das Stück ist am 25. November in Witten zu sehen.

Witten. Oskar Schindler ging in die Geschichtsbücher ein. Er rettete über 1100 Menschenleben. Auf was sich Theaterfreunde in Witten freuen können.

Ein besonderer Abend erwartet Geschichtsinteressierte am 25. November im Saalbau. Die Volksbühne Witten zeigt dort ab 20 Uhr das Stück „Oskar Schindlers Liste“ in der Bühnenfassung von Theaterautor Florian Battermann. In Erinnerung ist vielen der Erfolgsfilm „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg von 1993. Das Theaterstück beginnt auf einem Dachboden in Hildesheim Ende der 1990er Jahre. Die Kinder des verstorbenen Ehepaars Staehr lösen den Hausstand der Eltern auf. Sie finden einen Koffer von Oskar Schindler, in dem zig Original-Listen, Fotos und Briefe lagern. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt.

Zwölf Schauspieler lassen auf der Wittener Bühne Geschichte lebendig werden

Im Mittelpunkt des Stücks steht Oskar Schindlers unglaubliche Geschichte, die erzählt, wie es dem deutschen Fabrikanten gelang, mehr als 1100 in seinem Unternehmen beschäftigte jüdische Männer und Frauen vor der Ermordung in NS-Vernichtungslagern zu bewahren. Zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler lassen in 27 Rollen den Geist Schindlers auf der Bühne lebendig werden.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Volksbühne Witten, Augustastraße 1 (02302/23516), beim Stadtmarketing, Marktstraße 7, und in allen CTS-Vorverkaufsstellen. Weitere Infos zum Programm: www.volksbuehne-witten.de

