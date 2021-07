Schicken Sie uns Ihre tollsten Urlaubsfotos 2021

Strandidylle an der niederländischen Nordseeküste in Egmond aan Zee. Ein Urlaubsfoto, das zum Träumen einlädt.

Witten. Haben Sie Fotos aus ihren Ferienwochen mitgebracht? Dann zeigen Sie sie anderen. Die WAZ-Witten veröffentlicht die schönsten Motive.

Die am Montag beginnende fünfte Ferienwoche ist Startschuss für unsere Aktion „Mein schönstes Urlaubsbild“. 2020 haben wir wegen der Corona-Pandemie darauf verzichtet. Aber in diesem Sommer sind wir wieder neugierig und wollen wissen, wo Wittenerinnen und Wittener ihren Urlaub verbracht haben – und mit welchen Erinnerungen sie zurückgekommen sind.

Schreiben Sie einige Sätze zu Ihrem Bild

Was hat Sie fasziniert? Sehenswürdigkeiten, Tiere, Kurioses oder Landschaften wie im Bild oben der Strand von Egmond aan Zee in Nordholland? Ihrer Fantasie für Motive sind keine Grenzen gesetzt. Schicken Sie uns Ihre Fotos ab sofort bitte ausschließlich per E-Mail im jpg.-Format mit einer Auflösung von mindestens 180 dpi an redaktion.witten@waz.de

Schreiben Sie bitte ein paar Zeilen zu dem Motiv sowie dem Aufnahmeort und Datum. Geben Sie außerdem Ihren Namen, Ihr Alter, Ihre Adresse und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Die Bildrechte eingereichter Fotos müssen beim Absender liegen. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir in der WAZ-Lokalausgabe Witten und online auf waz.de/witten.

