Im Schaufenster des ehemaligen Reisebüros im Galeria-Kaufhof-Haus an der Bahnhofstraße gibt es derzeit viel zu sehen.

Himmelfahrtskirmes Schaufenster in Witten weckt nostalgische Kirmes-Gefühle

Witten. Auch in diesem Jahr fällt die Himmelfahrtskirmes aus. An der Bahnhofstraße Witten weckt ein vormals leeres Fenster Erinnerungen an alte Zeiten.

Fahrgeschäfte, bunte Buden, Leckereien - schon im zweiten Coronajahr fällt die Wittener Himmelfahrtskirmes ins Wasser. Ein wenig in Kirmes-Stimmung kann man in Corona-Zeiten kommen, wenn man derzeit einen Blick ins Schaufenster des früheren Reisebüros im Galeria-Kaufhof-Haus an der Bahnhofstraße wirft. Zu sehen gibt’s dort Nostalgisches aus Kirmestagen - wie die Zwiebel, die die Werbetrommel für die Zwiebelkirmes rührte. Auch Pferdchen und ein Löwe aus einem Kinderkarussell sind zu sehen, ebenso ein kleines Riesenrad.

Zuvor wurde in einem leeren Schaufenster des früheren Kaufhauses eine pinkfarbene Küche gezeigt, mit der sich die Standortgemeinschaft Witten-Mitte auf ungewöhnliche Weise präsentierte. Jedes der in der Küche platzierten Objekte gehörte zu einem Mitglied des Vereins, erklärte Theater-Künstlerin Britta Lennardt, die für die optische Belebung der Schaufenster zuständig ist. Ideen muss man haben.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten