Schäferhündin Maja wurde in Witten einfach ausgesetzt

Witten. Einfach ausgesetzt wurde Maja im Wittener Lutherpark. Nun wartet die junge Schäferhündin schon seit sechs Monaten auf ihre Leute.

Heute sucht Maja, eine dreijährige temperamentvolle Schäferhündin, ein schönes hundeerfahrenes Zuhause. Maja wurde im September 2021 im Lutherpark in Witten aufgegriffen, vermutlich war sie dort ausgesetzt worden. Bis heute konnte kein Besitzer ermittelt werden. Die arme Maja wartet schon seit sechs Monaten bei der Arche Noah auf die richtigen Leute.

Wittener Hündin Maja stänkert gerne an der Leine

Wer will Maja ein neues Zuhause geben? Foto: Arche Noah

Maja ist eine tolle und gehorsame Hündin. Die Arche Noah will sie aber nur an hundeerfahrene und konsequente Menschen vermitteln, da sie an der Leine bei Hundebegegnungen gerne stänkert. Sie braucht also noch ein bisschen Erziehung.

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 39 03 77 und 02302 57 55 8.

Übrigens: Die wenigsten Hunde, die bei der Arche Noah auf ein neues Zuhause warten, kommen aus Witten. Viele werden aus anderen Städten oder Ländern zur Arche gebracht – und dann auch in ganz Deutschland vermittelt.

