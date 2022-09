Sattelaufleger löst sich in Witten von Lkw: Straße gesperrt

Einen Polizei- und Feuerwehreinsatz hat am Dienstagabend ein Unfall in Witten ausgelöst. Dabei hatte sich der Sattelaufleger eines Lkw gelöst (Symbolbild).

Witten. In Witten hat sich am Dienstagabend der Sattelaufleger eines Lastwagens bei einem Unfall gelöst. Die Rauendahlstraße musste gesperrt werden.

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz ist es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Witten gekommen, als ein ausländischer Sattelzug an der Rauendahlstraße in Bommern ins Rutschen geriet, sich dessen Sattelaufleger dabei löste und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer blieb unverletzt, die Straße musste allerdings den Abend über gesperrt werden.

Fahrer vermutlich von Navigationsgerät fehlgeleitet

Wie die Feuerwehr berichtete, sei der Fahrer des Lkw vermutlich durch sein Navigationsgerät fehlgeleitet und so auf die Rauendahlstraße geführt worden. Dort kam es dann durch ein falsches Fahrmanöver zu dem Unfall.

Der Sattelzug habe kein Gefahrgut transportiert, sondern sogenannte Sand-Big-Packs geladen gehabt. Allerdings müsse der Lastwagen samt Aufleger geborgen werden. Eine Spezialfirma für diese Bergung sei auch gerufen worden, hieß es weiter. Wann genau die Bergung erfolgen und wie lange die Rauendahlstraße gesperrt bleiben werde, konnte die Feuerwehr gestern Abend jedoch noch nicht sagen.

