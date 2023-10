Saisonende: Stadt Witten dreht Brunnen das Wasser ab

Das Geplätscher der Brunnen, wie hier an der Geschwister-Scholl-Straße in Witten, hat vorerst ein Ende (Archivbild).

Witten. Mit Herbsteinzug endet in Witten die Brunnensaison. Auch die Kinder auf den Spielplätzen müssen in den nächsten Monaten auf etwas verzichten.

Nicht nur an den Temperaturen merkt man in den vergangenen Tagen, dass der Herbst endgültig Einzug gehalten hat. Wer aufmerksam ist, wird auch gesehen haben, dass die Brunnen in Witten nicht mehr plätschern.

Bereits zum 16. Oktober hat die Stadt den Fontänen am Berliner Platz, dem Sackträgerbrunnen an der Heilenstraße, dem Brunnen auf dem Platz an der Schmiede in Herbede und in der Geschwister-Scholl-Straße sowie der Marktfrau in Annen das Wasser abgestellt.

Und auch die Kinder auf den Spielplätzen müssen sich von den Wasserpumpen verabschieden. Um sie vor Frost zu schützen, werden auch diese in den kommenden Tagen abgebaut. Mit den wärmeren Temperaturen im Frühjahr sollen aber sowohl die Brunnen als auch die Pumpen wieder zurückkehren.

