In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte

Tiere in Not

Tiere in Not Rumo wartet schon drei Jahre auf sein Für-Immer-Zuhause

Witten Rumo ist so ein netter und verträglicher Hund. Warum findet er kein neues Zuhause? Er wartet in Witten dringend darauf.

Heute sucht das Tierheim Witten ein neues Zuhause für den lieben Rumo. Der hübsche Herdenschutz-Mischling wartet nun schon fast drei Jahre auf sein Für-Immer-Familie. Wer kann ihm ein Zuhause geben?

Rumo wurde 2017 geboren und hat eine Schulterhöhe von etwa 68 cm. Menschen gegenüber ist er freundlich, zugewandt und verschmust. Mit Hündinnen ist er gut verträglich.

So erreicht man das Tierheim in Witten

An der Leine ist er noch recht ungestüm, so dass Menschen gesucht werden, die ihm körperlich gewachsen sind und an der Leinenführigkeit noch arbeiten können. Aufgrund der Herdenschutzeigenschaften sollten die neuen Menschen bestenfalls ein eingezäuntes Grundstück besitzen.

Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiter des Tierheim vor Ort oder unter der Telefonnummer 02302 64450 gerne zur Verfügung.

