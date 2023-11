Ruhrpegel bei Witten sinkt langsam wieder

Witten. Gewaltig sieht die Ruhr bei Witten schon seit einigen Tagen aus. Schuld daran haben die ergiebigen Regenmengen. Der Gewässerpegel sinkt nun.

Gewaltig sieht die Ruhr bei Witten schon seit einigen Tagen aus. Schuld daran haben die ergiebigen Regenmengen, die seit Wochen auf uns niederprasseln. Der Gewässerpegel sinkt aber wieder.

Der Ruhrverband misst den Wasserstand in Wetter und gibt aktuell 3,43 m Tiefe an. Zum Vergleich: Am Donnerstag, 16.11., lag der Pegel noch bei fast 4,50 Metern. Auch das Tempo, mit dem das Flusswasser gen Hattingen strömt, ist zügig: 201 Kubikmeter pro Sekunde hat die Ruhr „auf dem Tacho“, vor einigen Tagen waren es noch 350 Kubikmeter. Im tristen Novembergrau wirkt der Fluss also alles andere als gemütlich.

