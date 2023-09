Ruhrbühne Witten: Neue Krimi-Komödie verspricht Hochspannung

Witten. Um „Das Gasthaus an der Ruhr“ geht es im gleichnamigen Stück des Wittener Theaters. Das Publikum darf sich auf Ungewöhnliches gefasst machen.

Es bleibt spannend an der Ruhrbühne in Witten: „Das Gasthaus an der Ruhr“ heißt die neue Krimi-Komödie, die ganz im Stile der guten, alten Edgar-Wallace-Verfilmungen daherkommt – also auch in Schwarz-Weiß. Premiere feiert das Stück am Freitag, 15. September.

Und noch etwas ist ungewöhnlich: Gerade mal vier Schauspieler schlüpfen in die Rolle von 37 Charakteren. Das Stück dreht sich um einen Juwelen-Dieb, genannt „Die Schwarze Hand“. Vor ihm zittert das gesamte Ruhrgebiet. Die Polizei um Inspektor Platt steht vor einem Rätsel, während die Verbrechen andauern. Als die attraktive Sekretärin Cora Renfordt direkt aus dem Polizeipräsidium entführt wird, nimmt der Fall für Platt eine persönliche Wendung.

Verbindungen zur Wittener Unterwelt

Auf das Publikum wartet klassische Krimi-Unterhaltung, verpackt in ein modernes Setting. Auf der Bühne entfaltet sich ein Strudel aus Intrigen, Witz und unterschiedlichsten Ereignissen. Es gibt Verbindungen zur Wittener Unterwelt, zu düsteren Hafenorten in Duisburg und zu High Society-Kreisen in Bochum-Stiepel. Dabei führen alle Wege zum geheimnisvollen „Gasthaus an der Ruhr“.

Lesen Sie auch:

Premiere ist am Freitag (15. September) um 19.30 Uhr mit vorherigem Sektempfang und anschließender Premierenfeier in Schwarz-Weiß. Tickets kosten 20 Euro. Weitere Termine: 16. September um 19.30 Uhr, 17. September um 17 Uhr (ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen), 22. September um 19.30 Uhr, 23. September um 19.30 Uhr mit anschließendem Tanz in Schwarz-Weiß, 24. September um 18 Uhr, 13. Oktober um 19.30 Uhr (anschließend Tanz), 14. Oktober um 19.30 Uhr sowie 15. Oktober um 17 Uhr (ab 15 Uhr Kaffee und frische Waffeln). Tickets kosten jeweils 15 Euro.

Der Kartenverkauf läuft über www.ruhrbuehne-witten.de, mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr im Theatercafè an der Bochumer Straße 10a oder jetzt auch beim Stadtmarketing Witten, Markstraße 7.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten