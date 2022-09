Ruhrbühne Witten lädt zur Premiere ihrer neuen Show ein

Witten. Vorhang auf für die neue Show: Die Ruhrbühne Witten serviert ihre „Gemischte Tüte“. Freuen Sie sich auf olle Kamellen und unbekannte Leckerchen.

Bald ist es so weit: An der Ruhrbühne am Crengeldanz in Witten hebt sich am 30. September der Vorhang für die neue Show „Gemischte Tüte“, bei der es auch alte Leckerchen gibt. Das Ensemble ist bereits im Premieren-Fieber.

Fesche Dirndl dürfen im Oktober bei der Show der Ruhrbühne Witten auch nicht fehlen. Foto: Ruhrbühne

Nach den Erfolgen mit „Leckerchen vom Plattenteller 1 und 2“, „Musicals sind doof“ und „Musicals sind die Hölle“ sowie dem „Weißen Rössl“ ist es nun an der Zeit, die Highlights und „Schrei-lights“ der vergangenen musikalischen Shows noch einmal auf die Bühne zu bringen. Und wie bei jeder guten bunten Zusammenstellung gibt es auch ein paar bisher unaufgeführte Bonus-Tracks, versprechen die Veranstalter.

Gebäude des Wittener Theaters wird weiterhin saniert

Die letzten Vorbereitungen laufen, während nebenbei immer noch das Gebäude weiter saniert wird. Davon wird das Publikum nichts merken, denn die Ruhrbühne versteht es als Theaterverein, die kleinen Restmacken des Hochwassers 2021 gespielt zu übertünchen. Wie heißt es in Katja Epsteins Evergreen: „Alles ist nur Theater, und ist doch auch Wirklichkeit“.

Wenn sich am Freitag, 30. September, die Pforten des Theaters öffnen, erwarten das Publikum die gewohnt liebevolle Dekoration und das Ruhrbühnen-typische Ambiente. Vorsitzender und Regisseur Martin Grunewald freut sich sehr auf die Show. Denn: „Nach zwei Jahren Kultur-Stopp im Verein und Einschränkungen durch Corona brauchen die Menschen etwas, das Spaß macht. Da ist ein gemischter Musik-Abend doch genau das Richtige.“

Ensemble singt live auf der Bühne

Wer die letzten zwölf Jahre Ruhrbühne verfolgt hat, wird auf viele bekannte Acts treffen. Vom bombastischen Musical bis zur Disco-Nummer, von Heino bis AC/DC ist alles dabei. Grunewald: „Freuen Sie sich auf Sahnebonbons und olle Kamellen aus der Bunten Tüte – natürlich live gesungen!“

Aufführungstermine: Premiere am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr; Samstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 2. Oktober, 17 Uhr; Samstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 4. November, 19.30 Uhr; Samstag, 5. November, 19.30 Uhr; Sonntag, 6. November, 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.ruhrbuehne-witten.de.

