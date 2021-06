Ruhrbühne Witten lädt zur Krimilesung – Ermittlung inklusive

So wie hier auf dem Foto mit Tobias Haußmann sieht es in der Ruhrbühne inzwischen nicht mehr aus. Der Verein hat wieder festen Boden unter den Füßen. Trotzdem muss er für seine neuste Produktion noch einmal in die Werkstadt ausweichen.

Witten. Auch bei der Ruhrbühne Witten geht es wieder los. Allerdings muss der Verein erneut in die Werkstadt ausweichen. Aber da gibt’s was Besonderes.

Der Tod einer Opern-Diva hält die Stadt in Atem - und lässt das Herz von Theaterfreunden höherschlagen. Denn bei dem tragischen Ableben von Nolda Cantarini di Venetia handelt es sich um den Ausgangspunkt der Krimilesung „O wie so trügerisch“ der Ruhrbühne Witten. Und die feiert am Freitag, 9. Juli, Premiere.

Nach gut 15 Monaten Zwangspause spielt die Ruhrbühne nun also wieder. „Wir fiebern richtig dem Moment entgegen, an dem wir das erste Mal wieder unserem Publikum gegenüberstehen“, verrät Daniel Müller, zweiter Vorsitzender des Theatervereins. Dafür haben die Mitglieder etwas besonderes geplant. „Weil wir erst seit wenigen Wochen wieder proben dürfen, haben wir uns etwas ausgedacht, was schnell auf die Bühne zu bringen ist und dem Publikum trotzdem einen großen Wow-Effekt bietet.“

Das Wittener Publikum wird mit einbezogen und kann Verdächtige befragen

Denn bei der inszenierten Krimi-Lesung ist vieles anders, als man es erwartet. Falko Köhler, Regisseur der Lesung, erläutert: „Wer mich kennt, der weiß: Mit einer Lesung im klassischen Sinne gebe ich mich nicht zufrieden. Das muss dann schon ein Event werden!“ Und so erleben die Theaterzuschauer nicht nur das mörderische Konzert, dass alles ins Rollen bringt, sondern helfen den Ermittlern auch auf die richtige Fährte. Das Publikum wird mit einbezogen, kann Verdächtige befragen und ist entschieden an der Aufdeckung des Falls beteiligt.

Da die Sanierungsarbeiten im Theatersaal der Ruhrbühne gut vorankommen, aber noch nicht ganz abgeschlossen sind, weicht der Theaterverein wie schon in der Vergangenheit in die Werkstadt an der Mannesmannstraße aus. Die Mitglieder sind aber zuversichtlich, dass sie im Herbst dann wieder im eigenen Theater spielen können. Dafür soll unter anderem das Stück „Franciscas Männer oder der Pomeroy-Plan“ in die Tat umgesetzt werden, dass im letzten Jahr kurz vor der Premiere abgesagt werden musste.

„O wie so trügerisch – Rätsel um Nolda Cantarini“: Premiere am 9.7. um 19.30 Uhr, weitere Aufführungen: 10.7. um 19.30 Uhr und 11.7. um 18 Uhr. Eintrittskarten (14 Euro) können ausschließlich per E-Mail an karten@ruhrbuehne-witten.de reserviert werden. Zuschauer werden gebeten, bei der Bestellung, den gewünschten Termin und die Anzahl der Karten anzugeben. Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.

