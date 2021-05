Ruf zum Kirchentag erschallt auch in Witten

Witten. Alle Christen sind zur virtuellen Teilnahme am 3. Ökumenischen Kirchentag eingeladen. Die Wittener „begrüßen“ ihn auf besondere Weise.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt beginnt der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt – in diesem Jahr wird er natürlich auch digital gefeiert. Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Witten „begrüßen“ am Mittwoch, 12. Mai, um 12.05 Uhr den Kirchentag an der Treppe der Johanniskirche. Dazu ertönen von verschiedenen Gotteshäusern im Kirchenkreis Bläserrufe – auf diese Weise wird die Veranstaltung über die Frankfurter Stadtgrenzen hinaus eröffnet.

„Wir rufen den Kirchentag mit dem Kirchentagsruf nach Witten“, so Hans Werner Ludwig, Kirchentagsbeauftragter und Vorsitzender des Landesausschusses Westfalen. Damit wolle man Interessierte auf die mehr als 80 aus Frankfurt gestreamten Veranstaltungen aufmerksam machen. Am Donnerstag, 13. Mai, um 9.30 Uhr beginnen dann die Übertragungen auf www.oekt.de. „Alle Menschen können dabei sein, die Übertragungen und digitalen Beteiligungsformate sind kostenlos“, so Hans Werner Ludwig.

