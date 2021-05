Die Polizei (hier ein Symbolbild) nahm den Unfall an der Holzkampstraße in Witten auf.

Polizei Rollerfahrer rutscht bei Unfall in Witten über Motorhaube

Witten. Als er die Holzkampfstraße in Witten hinunterfuhr, ist ein Rollerfahrer von einem Auto erfasst wurden. Wie es zu dem Unfall kam und seine Folgen.

Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Holzkampstraße so schwer verletzt, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Offenbar hatte ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 41-jährige Zweiradfahrer die steile Straße bergab, als ein Autofahrer (33) von der Eckardt- nach rechts in die Holzkampstraße einbog und das Zweirad erfasste. Der Rollerfahrer rutschte über die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Zu dem Unfall kam es am Dienstag (4.5.) gegen 17.30 Uhr.

