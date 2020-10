Rollerfahrer (49) aus Witten bei Unfall schwer verletzt

Witten/Dortmund. Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Wittener (49) in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Roller verloren. Er stürzte schwer.

Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Syburg ist ein Rollerfahrer aus Witten schwer verletzt worden. Den ersten Zeugenangaben zufolge befuhr der 49-Jährige am Donnerstagnachmittag (1. Oktober) gegen 17.15 Uhr mit seinem Roller die Hengsteystraße in Richtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Roller und stürzte.

Rollerfahrer rutschte mehrere Meter über die nasse Fahrbahn

Der Rollerfahrer rutschte mehrere Meter über die nasse Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hengsteystraße in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Gegen 18 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.