Rolle Rückwärts: Ampel am Bahnhof Annen-Nord ist doch defekt

Die Ampel am Bahnhof Annen-Nord in Witten ist doch defekt. Foto: Thomas Nitsche - Funke Foto Services

Witten Die Ampel am Bahnhof Annen-Nord ist doch defekt. Erst hieß es, dass die Ampel schnell zu reparieren sei. Das war ein Irrtum.

Ganz kurz gab es Hoffnung, dass die Ampel an der Kreuzung Annenstraße / Herdecker Straße nahe dem Bahnhof Annen-Nord doch schnell zu reparieren sei. Nun hat sich aber herausgestellt: Der technische Defekt ist so schwerwiegend, dass sie außer Betrieb bleiben muss. Das Tiefbauamt der Stadt Witten arbeitet mit Hochdruck an einer Übergangslösung, also einer mobilen Ampel.

Für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gelten bis dahin die Schilder, das heißt: Fahrzeuge auf der Annenstraße haben Vorfahrt. Für den Verkehr aus der Herdecker Straße gilt „Vorfahrt achten!“.

