Riskant überholt: Familie landet deshalb mit Auto vor Baum

Witten. Weil ein Autofahrer sich ein übles Überholmanöver geleistet hat, ist ein Wittener mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Wer hat was gesehen?

Weil ein unbekannter Autofahrer rücksichtslos überholt hat, ist ein Familienvater mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall.

Der 31-jährige Wittener war am Montag (17.7.) mit seiner Frau (22) und seinen Kindern (4 und 1) gegen 17.30 Uhr im Auto auf der Rauendahlstraße in Richtung Hattingen unterwegs. Im Bereich zwischen der Berghauser Straße und der Straße „Am Masling“ kam ihm ein weißer Kleinwagen entgegen, dahinter fuhr ein dunkler Pkw. Der habe ganz plötzlich das weiße Auto überholt und sei somit in den Gegenverkehr gefahren.

Wittener musste ausweichen, um Zusammenstoß zu vermeiden

Der Familienvater musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw drehte sich auf der Fahrbahn, touchierte auf der anderen Fahrbahnseite einen Baumstumpf, drehte sich durch den Aufprall weiter und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. So meldet es die Polizei.

Weder das schwarze Auto noch der weiße Kleinwagen, der überholt wurde, hielten an. Sie fuhren weiter, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Die Familie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Mehrere Rettungswagenbesatzungen brachten die Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Rauendahlstraße gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Bei dem schwarzen Auto soll es sich um einen Volvo oder Ford handeln. Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegengenommen.

