Rheinischer Esel gesperrt: Stadt Witten lässt Bäume fällen

Markierte Bäume, die gefällt werden müssen. Am Rheinischen Esel in Witten werden zehn Bäumen entfernt.

Witten. Weil Menschen sie schwer geschädigt haben, müssen zehn Bäume gefällt werden. Warum es jetzt in Herbede weniger Zierkirschen gibt.

Die Stadt lässt in der kommenden Woche Bäume am Rheinischen Esel fällen. Dafür muss der Bereich zwischen Annenstraße und Wilhelm-Düchting-Straße von Montag (18.1.) bis Mittwoch (20.1.) jeweils von 7 Uhr bis 15 Uhr gesperrt werden.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Es müssen zehn Bäume gefällt werden. Fünf haben einen Brandschaden, die anderen wurden durch Gartenabfälle geschädigt, die dort verbotenerweise über Jahre hinweg angeschüttet wurden. Die Haufen unter den Bäumen haben sich bis zu einem Meter Höhe aufgetürmt. Pilzerkrankungen waren laut Stadt die unvermeidliche Folge.

Auch Zierkirschen in Witten-Herbede wurden gefällt

Auch in Herbede musste die Stadt Bäume fällen. Dabei handelte es sich um sechs Zierkirschen, die am Platz an der Schmiede und in der Meesmannstraße standen. Pilze hatten die Stammfüße schon so stark zersetzt, dass auch sie nicht mehr standsicher waren.

