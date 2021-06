Das Impfzentrum des EN-Kreises verimpft nun täglich abends übrig gebliebenen mRNA-Impfstoff an Interessierte, die sich beim Online-System Impfbrücke angemeldet haben.

Impfen Restimpfstoff-Verlosung: „Impfbrücke“ kommt in Witten gut an

Witten. 400 Menschen aus dem EN-Kreis haben sich schon beim System „Impfbrücke“ angemeldet. Sie wollen von Restimpfdosen mit Biontech profitieren.

Das Angebot des EN-Impfzentrums, sich im System „Impfbrücke“ zu registrieren und so kurzfristig von vorhandenen Restimpfdosen profitieren zu können, kommt sehr gut an. Inzwischen haben rund 400 Bürger das entsprechende Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung ausgefüllt.

Die Kreisverwaltung bittet in diesem Zusammenhang darum, Folgendes zu beachten: Handynummern können stets nur für eine Person angegeben werden und Mehrfacheinträge erhöhen nicht die Chance auf eine Impfung. Sie werden vielmehr gelöscht.

Restdosen nach dem Zufallsprinzip vergeben

Über die „Impfbrücke“ werden vorhandene Restimpfdosen am Ende eines Tages nach dem Zufallsprinzip vergeben. Die Bürger, die auf diesem Weg die Möglichkeit erhalten, sich spontan impfen zu lassen, werden per SMS benachrichtigt. Versendet werden diese in der Regel zwischen 18 und 20 Uhr.

Annehmen können Impfwillige das Angebot indem sie zeitnah nach Erhalt der Nachricht ebenfalls per SMS mit „Ja“ antworten. Wer dies macht, muss gewährleisten, innerhalb von 60 Minuten im Impfzentrum sein zu können.

