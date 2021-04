Rennradfahrer stößt mit Wittener (15) zusammen – Klinik

Witten. Auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg am Kemnader See hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Ein Rennradfahrer stieß mit einem Wittener zusammen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fußgänger am Bochumer Ufer des Kemnader Sees ist ein Rennradfahrer am Dienstagabend (27.4.) schwer verletzt worden.

Gegen 18 Uhr war der 15-jährige Wittener mit einem Bekannten zu Fuß auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Oveneystraße in Richtung Kemnader Straße unterwegs. In Höhe der Gaststätte „Haus Oveney“ überholten die beiden Fußgänger zwei andere Personen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Rennradfahrer, so meldet es die Polizei. Der 55-jährige Sprockhöveler stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Auch der 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An dem Fahrrad entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden von 350 Euro.