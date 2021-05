Michael Röder hat am Sonntagabend (16.5.) diesen Regenbogen in Witten fotografiert.

Wetter Regenbogen krönt am Sonntagabend das Wochenende in Witten

Witten. Diesen herrlichen Regenbogen dürften am Sonntagabend auch viele Menschen in Witten bewundert haben. Ein Leser hat ihn fotografiert.

Einen wunderbaren Regenbogen konnten die Menschen am Sonntagabend in Witten bewundern. Nachdem es tagsüber noch trocken geblieben war, hatte es am frühen Abend zu regnen begonnen. Das konnte die Sonne aber nicht davon abhalten, sich noch mal in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen.

Das Ergebnis war das wunderbare Farbenspiel am Himmel, das viele Menschen fotografiert haben dürften. Wir danken unserem Leser Michael Röder für diese Aufnahme. Wenn auch Sie ein gelungenes Naturschauspiel aktuell in Witten fotografieren, lassen Sie uns und die anderen Leserinnen und Leser gerne daran teilhaben. Schicken Sie uns Ihr Bild bitte an redaktion.witten.waz.de

