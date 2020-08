RB 40 hält ab Sonntagabend nicht am Hauptbahnhof in Witten

In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.-31.8.) hält die RB 40 nicht am Hauptbahnhof in Witten.

Witten. Wegen Bauarbeiten ist die Strecke der RB 40 zwischen Bochum und Hagen ab Sonntagabend gesperrt. Halt in Witten entfällt. Busse fahren als Ersatz.

Wegen Bauarbeiten halten die Abellio-Züge der Linie RB 40 von Sonntagabend (30.8.) bis Montagmorgen (31.8.) nicht am Wittener Hauptbahnhof. Die Strecke zwischen Bochum Hauptbahnhof und Hagen Hauptbahnhof ist von 21 Uhr bis 5 Uhr wegen Weichenarbeiten gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Die Züge fahren eine Umleitung zwischen Witten Hauptbahnhof und Hagen Vorhalle. Deshalb entfällt auch der Halt in Wetter. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen fährt die ausfallenden Halte an. Er startet am Hauptbahnhof Bochum am Buddenbergplatz und fährt über den Wittener Hauptbahnhof zum Bahnhofsvorplatz in Wetter und weiter nach Hagen-Vorhalle und Hauptbahnhof Hagen, Bussteig 4.

Fahrtzeiten können sich verlängern

Der Streckenabschnitt zwischen Essen Hauptbahnhof und Bochum ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Weil sich die Fahrtzeit durch den Ersatzverkehr verlängern kann, empfiehlt Abellio, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.

