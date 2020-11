Rauch steigt aus ICE: Feuerwehreinsatz am Bahnhof in Witten

Witten. Ein „rauchender“ ICE legte am Dienstag (10.11.) einen ungewollten Zwischenstopp am Hauptbahnhof Witten ein. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Ein ICE hat am Dienstagmorgen (10.11.) für einen Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof Witten gesorgt. Der Lokführer des Zuges, der von Dortmund nach Wien unterwegs war, hatte bemerkt, dass aus seinem Zug Rauch empor stieg. Daraufhin steuerte er den Wittener Hauptbahnhof an und legte einen Notstopp ein. Gegen 8.55 Uhr wurde die Feuerwehr zum Bahnhof gerufen.

Der Rauch kam nach Angaben der Feuerwehr aus einem außen angebrachten Lüfter im vorderen Drittel des Zuges. Zur Sicherheit hatte die Bahn sofort die Nebengleise sperren und den Strom an dem betroffenen Zug abstellen lassen. Die wenigen Fahrgäste stiegen ebenfalls aus.

Wasserschläuche quer durch den Wittener Hauptbahnhof

Die Feuerwehr legte Wasserschläuche aus ihren Fahrzeugen an der Berger Straße durch das Bahnhofsgebäude bis auf das Gleis 4, auf dem der rauchende Zug stand. Mit einer Wärmebildkamera untersuchten die Helfer dann den betroffenen Wagen und das Innere der Lüftung. „Der Rauch hat nachgelassen, als der Zug stand“, sagt Feuerwehrsprecher Uli Gehrke. Ein Feuer im Inneren war nicht erkennbar, auch die Temperatur war im Bereich des Normalen.

Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. „Es war wohl eher ein technischer Defekt“, so Gehrke. Die Deutsche Bahn werde sich nun darum kümmern. Die zahlreichen Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheiten aus Altstadt, Heven und Bommern rückten wieder ab.

