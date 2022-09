Rauch dringt aus Wohnhaus: Wittener Feuerwehr rückt aus

Dichter Rauch drang aus einer Wohnung an der Karl-Legien.Straße: Die Feuerwehr Witten war vor Ort.

Witten. Durch einen Brand drang dichter Rauch aus einem Haus. Die Feuerwehr Witten rückte aus. Sanitäter mussten sich vor allem um eine Person kümmern.

Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Wohnhaus an der Karl-Legien-Straße rückte am Dienstagabend (27.9.) um 22 Uhr die Feuer Witten aus. Bei einer Person bestand Verdacht auf Rauchvergiftung.

Bei Eintreffen der Löscheinheit Herbede hatten die Bewohner des Einfamilienhauses die Tür bereits geöffnet. Der Brand war im ersten Obergeschoss entstanden, dichter Rauch durchzog die Etage. Eine Person befand sich noch im Gebäude, die Feuerwehr holte sie nach draußen. Da der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, wurde sie vom Rettungsdienst betreut.

Feuerwehr kontrollierte mit Wärmebildkamera

Die Feuerwehr löschte die Glutnester, kontrollierte die Wohnung mit einer Wärmebildkamera. Mit einem Hochleistungslüfter sorgte die Feuerwehr dafür, dass der Rauch aus der Wohnung wieder verschwand. Im Anschluss konnten die Bewohner zurück in ihr Haus. 28 Kräfte der der Berufsfeuerwehr Witten und die Löscheinheit Herbede waren im Einsatz, der rund zwei Stunden beendet.

