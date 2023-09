Radfahrer (36) bei Verkehrsunfall in Witten schwer verletzt

Witten. Ein 36-jähriger Radfahrer aus Witten ist bei einem Unfall in Rüdinghausen schwer verletzt worden. Bei der Ermittlung trat Überraschendes zutage.

Bei einem Verkehrsunfall in Witten-Rüdinghausen ist ein 36-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag (31.8.) war eine 77-jährige Autofahrerin aus Witten mit ihrem Pkw auf der Herdecker Straße in Fahrtrichtung Ardeystraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße „Am Hang“ beabsichtigte die Wittenerin, nach links abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Fahrradfahrer zusammen, der die Herdecker Straße in die entgegengesetzte Richtung befuhr.

Lesen Sie auch:

Der 36-jährige Wittener stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann sechs offene Haftbefehle vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten