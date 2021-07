Radfahrer (21) aus Witten bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Witten. Ein 21-jähriger Radfahrer aus Witten ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Es war aber wohl kein anderer Verkehrsteilnehmer im Spiel.

Bei einem Verkehrsunfall in Witten-Heven ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Er ist offenbar selbst gegen einen geparkten Pkw gefahren.

Nach bisherigem Stand fuhr der 21-jährige Wittener am Dienstag (20.7.) gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf der im Bereich „In der Lake“ gelegenen Fußgängerbrücke in Richtung Heven. Als er im Einmündungsbereich „Alter Fährweg / In der Lake“ nach rechts in die Straße „In der Lake“ einbiegen wollte, verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei stürzte der Wittener. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Leichtverletzten vor Ort. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten