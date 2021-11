Quartiersfonds Quartiersfonds fördert drei Projekte in der Wittener City

Witten. Gute Nachrichten für drei Projekte in der Wittener Innenstadt. Sie bekommen Geld vom Quartiersfonds.

Die Jury des „Quartiersfonds – Dein Projektgeld“ ist im November zum zweiten Mal in diesem Jahr zusammengekommen und hat ausnahmslos erfreuliche Entscheidungen getroffen: Alle drei eingegangenen Projektanträge wurden bewilligt. Sichtbar und erlebbar sollen die Projekte für die Wittener Innenstadt voraussichtlich im ersten Halbjahr des Jahres 2022 sein. Diese Anträge wurden bewilligt:

Jazz bewegt sich in Witten

Musik gemeinsam erleben, unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Geschlecht, und Jazz im Alltag hörbar und sichtbar machen – das sind die Ziele von „Aufbruch Jazz in Witten“ vom Raum e.V. Um das zu ermöglichen, werden über mehrere Monate zwei Angebote etabliert: zum einen verschiedene Konzerte („Jazz in motion“), zum anderen Workshops („Music on Sunday“), die sich auf das bewusste Hören von Musikstücken bzw. auf Improvisation konzentrieren.

Ausbau des Wiesenviertel-Podcasts

Mithilfe von Fördergeldern möchte der Wiesenviertel e.V. sein Podcast-Angebot erweitern: Künftig soll der Verleih von Technik möglich sein, und über Workshops können sich auch Personen mit wenig Vorerfahrung einbringen. Inhaltlich reichen die Ideen von „Interessante Orte in Witten“ über „Helden des Alltags“ bis „Podcast für Jugendliche“.

Parklet soll zusätzliche Aufenthaltsqualität schaffen

Im Rahmen des Projektes „Parklet für die Wiesenstraße“ vom Wiesenviertel e.V. könnte sich ein Stellplatz vor der Wiesenstraße 26 in einen Mini-Aufenthaltsort verwandeln. Geschaffen werden sollen Sitzgelegenheiten, eingefasst von schmalen Hochbeeten. Nachbarinnen und Nachbarn könnten sich hier zukünftig treffen, um zu plaudern, essen oder eine kurze Pause einzulegen. Bis es tatsächlich eine Genehmigung geben könnte, braucht es aber noch Abstimmungen mit der Nachbarschaft sowie eine detaillierte Prüfung durch diverse Ämter der Stadtverwaltung. Außerdem benötigt der Verein weitere Mittel, da der Quartiersfonds das Projekt nur anteilig finanziert. Die Jury hat daher ihren Beschluss nur unter Vorbehalt treffen können.

Gefördert von Stadt, Land und Bund

Die Projekte „Wiesenviertel Podcast“ und „Aufbruch Jazz in Witten“ wurden hingegen von der Jury als besonders unterstützenswert erachtet, sodass über die beantragten Mittel hinaus Gelder bewilligt wurden.

Der „Quartiersfonds – Dein Projektgeld“ ist ein Projekt im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Unsere Mitte gemeinsam gestalten“. Es wird finanziert aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ mit Mittel des Bundes, des Landes und der Stadt Witten. Mit dem Fonds werden gemeinnützige Projekte unterstützt, die der Wittener Innenstadt zugutekommen. Von Veranstaltungen über Workshops und Kurse, Öffentlichkeitsarbeit und Kulturprojekte bis hin zu Angeboten für Kinder, Familien, Jugendliche, Studenten, Senioren oder Zugewanderte ist vieles förderfähig. Über die Vergabe der Gelder entscheidet eine ehrenamtliche Jury.

Für Fragen rund um den Quartiersfonds und die bewilligten Projekte steht das Team des Innenstadtbüros mitten@witten unter der neuen Mailadresse info@mitten-witten.de oder telefonisch unter (02302) 9783448 zur Verfügung.

