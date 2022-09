Programmwünsche? Saalbau und Haus Witten starten Umfrage

Witten. Nach ihren kulturellen Wünschen und Bedürfnissen fragen Saalbau und Haus Witten jetzt die Besucher. Und auch die, die es noch werden sollen.

Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal im Saalbau so richtig gelacht? Warum haben Sie sich bei dieser Veranstaltung neulich eigentlich so geärgert? Und welches Stück war es gleich, das Sie so nachdenklich gestimmt hat? All dies möchten Saalbau und Haus Witten von den Wittenern und Wittenerinnen wissen und hat daher eine Online-Umfrage gestartet.

Saalbau und Haus Witten fragen nach persönlichen Eindrücken

Dem Team vom Saalbau und Haus Witten seien die persönlichen Eindrücke und Interessen jedes Einzelnen wichtig, ganz egal, ob er oder sie die Kulturangebote wahrnimmt – oder auch nicht, heißt es dazu. „Jeder ausgefüllte Fragebogen hilft uns, mit unserem Programm auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen hier vor Ort einzugehen“, sagt Judith Papierz vom Saalbau-Team. „Und wer weiß, vielleicht können wir demnächst auch ganz neue Zuschauer und Zuschauerinnen bei uns begrüßen.“

Die Umfrage dauert rund zehn Minuten und ist anonym. Sie läuft bis zum 31. Oktober. Damit möglichst viele Menschen teilnehmen, darf der Link zur Umfrage auch an Freunde und Familie weitergegeben werden. https://umfragen.uni-paderborn.de/index.php/957473?lang=de

