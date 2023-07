Service Postfiliale am Crengeldanz in Witten zieht bald um

Witten. Das Geschäft Tabaksan und die Postfiliale darin ziehen um. Am Samstag (29.7.) läuft der letzte Verkaufstag am alten Standort in Witten.

Das Geschäft Tabaksan und die Postfiliale darin ziehen um – und zwar von der Crengeldanzstraße 86 in neue Geschäftsräume an der Straße Auf dem Knick 5. Am Samstag (29.7.) hat das Geschäft in den alten Räumen zum letzten Mal geöffnet, auf dem Knick geht es dann am Dienstag (1.8.) los. Durch den Umzug der Postfiliale seien die Standortsicherung und der Kundenservice in diesem Bereich von Witten auch weiterhin sichergestellt, teilt die Post mit.

Lesen Sie auch:

Wittener können sich Sendungen in die Filiale schicken lassen

In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Die neuen Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag von 8 bis 13 und 15 bis 18 ihr, Samstag von 8 bis 13 Uhr.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Unter deutschepost.de/standorte finden die Kunden alle Standorte von Postfilialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten, sowie die Standorte von meist rund um die Uhr verfügbaren Packstationen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten