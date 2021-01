Pop-Akademie in Witten informiert über ihre Studiengänge

Beim Tag der offenen Tür der Pop-Akademie in Witten 2018 gab Pianistin Natalie Lutschinski (vorne) eine Kostprobe ihres Könnens am roten Klavier.

Witten. Jazz, Rock und Pop gehören zur Ausbildung der Ev. Pop-Akademie an der Ruhrstraße. Im Februar bietet diese Online-Schnupperworkshops an.

Die Ev. Pop-Akademie an der Ruhrstraße informiert am 13. Februar online über ihre Studiengänge Kirchenmusik Popular. Interessierte können an diesem Termin auch an Online-Schnupperworkshops teilnehmen.

Grooves, Sounds und Melodien aus Pop, Rock und Jazz sind für viele Menschen wichtig. Auch in der Kirche nimmt Popmusik einen immer größeren Raum ein. An der Pop-Akademie, die zur Hochschule für Kirchenmusik Westfalen gehört, kann man diese Musik zum Beruf machen. Die Akademie bietet speziell für Jazz, Rock und Pop kirchenmusikalische Studiengänge an.

Im Fach Kirchenmusik Popular in Witten lernen Studenten Chöre zu leiten

Das Fach Kirchenmusik Popular kann als achtsemestriges Bachelorstudium oder als viersemestriges Masterstudium absolviert werden. In diesen Studiengängen gehören Keyboard und Gitarre als Fächer ebenso dazu wie Pop- und Gospelchorleitung, Bandleitung oder Songwriting. Anmeldungen zum Infotag sind bis zum 7. Februar im Internet (www.ev-pop.de) oder telefonisch (Tel. 02302/282-2282) möglich.

+++Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier+++