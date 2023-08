Mit einem Rettungswagen (hier ein Symbolbild) kam der leicht verletzte 88-jährige Autofahrer nach dem Unfall in Witten-Vormholz ins Krankenhaus.

Unfall Polizei: Wittener (88) kracht ungebremst in parkende Autos

Witten. Heftig gerumst hat es bei einem Unfall in Witten-Vormholz. Es wurden gleich drei Autos beschädigt. Ein 88-Jähriger saß hinterm Steuer.

Drei Autos wurden beschädigt, als ein 88-jähriger Mann aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen auf der Vormholzer Straße verlor. Laut Polizei kann ein internistischer Notfall nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden.

Wittener Autofahrer prallt ungebremst auf parkende Fahrzeuge

Der Senior selbst wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Er war mit seinem Fahrzeug in Richtung Wittener Straße unterwegs gewesen, als er in der Nähe des Vormholzer Rings plötzlich von der Fahrbahn abkam und ungebremst auf einen geparkten Wagen am Rand krachte. Der wurde auf ein weiteres Auto geschoben.

Lesen Sie auch:

Bei dem Unfall, der sich bereits am Dienstag (15. August) gegen 13 Uhr ereignete, entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Es wird weiter ermittelt.

