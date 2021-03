Polizei Witten fasst mutmaßlichen Graffiti-Sprayer

Die Polizei in Witten hat auf Streife ein frisches Graffiti entdeckt – und in unmittelbarer Nähe einen Tatverdächtigen aufgegriffen. Der Mann hatte Spraydosen dabei.

Witten. Weil er Farbspraydosen bei sich trug, hat die Polizei einen 22-jährigen Wittener festgenommen. Er soll eine Mauer mit Graffitis beschmiert haben.

Einer Polizeistreife sind am späten Sonntagabend, 28. Februar, frische Graffiti-Schmierereien in Witten-Bommern aufgefallen. Laut Polizei befanden sich diese sowohl an der Mauer zwischen Fahrbahn und Fußweg der Ruhrbrücke als auch an der Kreuzung zwischen Husemannstraße und Ruhrbrücke. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der 22-jährige Mann aus Witten trug, so die Polizei, zum Graffiti passende Farbspraydosen bei sich. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Die Ermittlungen des Wittener Kriminalkommissariats dauern an.

