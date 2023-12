Polizei Witten fahndet nach zwei gepflegten Taschendiebinnen

Die Polizei in Witten fahndet nach zwei Taschendiebinnen. Detailfotos gibt es im Text.

Witten. In der Genussgalerie Hafer in Witten wurde einer Kundin das Portmonee gestohlen. Nun sucht die Polizei die Taschendiebinnen– mit Fotos.

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei in Witten nun Fotos aus einer Überwachungskamera. Die abgebildeten Frauen sollen in der Vorweihnachtszeit einer 69-jährigen Wittenerin aus der abgestellten Tasche die Geldbörse gestohlen haben.

Die Polizei sucht diese Frau. Foto: Polizei Witten

Die Polizei sucht diese beiden Frauen. Foto: Polizei Witten

Die Tat hat sich am 9. Dezember 2022, in der Zeit zwischen 17 und 17.15 Uhr, im Delikatessengeschäft „Genussgalerie Hafer“ am Berliner Platz ereignet. Die Polizei beschreibt die äußere Erscheinung der beiden Frauen als „sehr gepflegt“. Und fragt: Wer kennt diese Frauen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Diese werden unter den Rufnummer 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

