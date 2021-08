Polizei entdeckt Diebesgut auf Lkw-Ladefläche in Witten

Die Polizei entdeckte in einem Hinterhof in Witten-Annen Diebesgut.

Witten. Die Wittener Polizei entdeckte in einem Hinterhof in Annen eine Menge Diebesgut auf der Ladefläche eines Lkw. Wer hat ihr diesen Tipp gegeben?

Aufmerksame Zeugen haben die Polizei in Witten mit ihren Hinweisen geradewegs zu einer größeren Menge Diebesgut geführt. Die Beamten nahmen vier Männer fest, die offenbar gerade gestohlene Ware auf einen Lkw luden.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (4.8.) in Annen. Gegen 17 Uhr meldeten Anwohner der Polizei verdächtige Beobachtungen in einem Hinterhof. Die Polizisten trafen vor Ort auf mehrere Männer, die gerade Fahrräder aus drei Transportern in einen Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen luden. Auf der Ladefläche des Lkw befanden sich bereits zahlreiche übereinander gestapelte Fahrräder, außerdem Autoreifen mit hochwertigen Alufelgen sowie diverse Elektrogeräte. In den Transportern lagerten ebenfalls Elektrogeräte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei teilweise um Diebesgut handelt. Die Polizeibeamten nahmen die vier Männer zwischen 17 und 35 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland fest und stellten alle Fahrzeuge sicher. Nun ermittelt die Kripo wegen Hehlerei.

