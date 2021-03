Trickbetrüger versuchen aktuell auch Senioren in Witten um ihre Wertsachen zu bringen (Symbolbild).

Blaulicht Polizei warnt wieder vor Trickbetrügern in Witten

Witten. Trickbetrüger geben sich in Witten aktuell häufig als Mitarbeiter von Telefonnetzbetreibern oder als Wasserwerker aus. Das rät die Polizei.

Die Polizei warnt aktuell vor Trickbetrügern in Bochum, Herne und Witten. Laut Polizei geben sich die Täter als Mitarbeiter von Telefonnetzbetreibern sowie als Wasserwerker aus.

Das Vorgehen der Betrüger sei seit vielen Jahren ähnlich, so die Polizei. Sie klingeln an der Haustür und versuchen sich mithilfe einer Lügengeschichte Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. In der Regel sind sie zu zweit: Einer lenkt ab, der andere durchsucht die Wohnung nach Wertsachen.

Betroffene haben Täter nicht in ihre Wohnung gelassen

In den vergangenen Tagen ist es auch zu Fällen dieser Art in Bochum, Herne und Witten gekommen. Die Betroffenen haben aber allesamt vorbildlich reagiert und „den Tätern die Tür vor der Nase zugeschlagen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach aktuellem Stand habe keiner der Täter Beute machen können.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemanden in die Wohnung, den Sie nicht kennen oder einschätzen können. Suchen Sie bei Bedarf selbstständig die Telefonnummer des angeblichen Unternehmens heraus und fragen Sie nach dem Grund des Besuchs. Wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen den Polizeinotruf 110.

60 ehrenamtliche Berater stehen älteren Menschen außerdem beratend zur Seite, informiert die Polizei. Sie geben Tipps u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt: 0234 / 909 4055.