Diebstahl Polizei warnt in Witten vor Taschendieben

Witten. In der Adventszeit sind wieder einmal Taschendiebe unterwegs - auch in Witten. Die wichtigen Tipps der Polizei.

Die Polizei warnt vor Taschendieben. Nicht nur in Witten, sondern auch in Bochum und Herne komme es derzeit in Geschäften - etwa Supermärkten - zu Taschendiebstählen. Dabei gingen die Trickdiebe auch oft arbeitsteilig vor. Häufig lenken sie die Opfer ab, indem ein Täter einen „Stau“ im Gedränge provoziert, die Opfer scheinbar unabsichtlich anrempelt oder etwa nach der Uhrzeit oder dem Weg fragt.

Täter sind häufig nicht alleine unterwegs

Ein Mittäter nehme die Geldbörse oder das Handy aus den Taschen der Opfer und verschwinde meist unbemerkt, so die Polizei. Auch Kunden, die in Geschäften arglos Waren betrachten, Kleidung anprobieren oder ihre Einkäufe erledigen, seien beliebte Opfer. Für die Wiederbeschaffung von entwendeten Ausweisen, dem Führerschein und anderen Dokumenten könnten schnell einige hundert Euro zusammenkommen.

Im schlimmsten Fall würden gestohlene Ausweise sogar für Rechtsgeschäfte genutzt. Versicherungen zahlen die Schäden durch Taschendiebstahl nicht, warnt die Polizei. Weitere Infos der Polizei zum Schutz vor Kriminellen findet man online: www.polizei.nrw.de (unter Aufgaben/Kriminalprävention) oder auf www.polizei-beratung.de (unter Themen & Tipps/Diebstahl & Einbruch/Taschendiebstahl).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten