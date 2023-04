Das Ordnungsamt in Witten hat bei einer Kontrolle zusammen mit der Polizei 70 Personen überprüft.

Kontrolle Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Spielhallen in Witten

Witten. Polizei und Ordnungsamt Witten haben gemeinsam zwei Spielhallen unter die Lupe genommen. In einer gab es gleich mehrere Verstöße.

Das Ordnungsamt hat mit der Polizei zwei Spielhallen und eine Gaststätte in Witten kontrolliert.

In einer der beiden Spielhallen wurden nach Angaben der Stadt mindestens fünf Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Dort war der Betrieb offenbar auch während der Sperrzeit weitergelaufen. Zudem seien zu wenig Aufsichtspersonen vor Ort gewesen. Bei einem Gerät habe die Prüfplakette gefehlt. Es wurde deshalb abgeschaltet und versiegelt.

70 Personen werden in Witten kontrolliert

Auch in der kontrollierten Gaststätte in Annen gab es Mängel. So waren laut Stadt sowohl die Feuerlöscher als auch die CO2-Warngeräte ausgeschaltet. Der Einsatz begann um 20 Uhr und dauert bis 1 Uhr nachts. 70 Personen seien überprüft worden.

Das Ordnungsamt zieht ein positives Fazit: „Die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure verlief unkompliziert und reibungslos“, heißt es. Die verschiedenen Verstöße zeigten, dass solche Kontrollen nötig seien, um sowohl Besucherinnen und Besucher als auch die Beschäftigten zu schützen.

Wie jetzt bekannt wurde, fand der Einsatz bereits am Freitag, 31. März, statt. Auch der Zoll und die Steuerfahndung waren vor Ort.

