Polizei: Unbekannte greifen Transportfahrer in Witten an

Witten. Ein Transportfahrer aus Polen ist bei einem Angriff in Witten leicht verletzt worden. Die Tatverdächtigen weckten ihn aus dem Schlaf.

Ein 32-jähriger Transportfahrer aus Polen ist an der Zeche-Holland-Straße in Witten-Herbede am Mittwochabend angegriffen worden.

Nach Angaben der Polizei parkte er seinen Pkw-Transporter im Bereich des Wendehammers. Zuvor habe er einen Audi RS6 abgeladen und zog sich anschließend in seine Schlafkoje zurück. Gegen kurz nach 21 Uhr wurde er von einer noch unbekannten Person geweckt, heißt es. Als der Pole ausstieg, standen vor seinem Fahrzeug zwei weitere Männer.

Pole wird in Witten leicht verletzt

Da der Mann nach eigenen Angaben einen Überfall befürchtete, flüchtete er in den abgestellten Audi RS6. Dabei wurde er von den unbekannten Männern attackiert und leicht verletzt. Aus Angst startete der 32-Jährige den Sportwagen und kollidierte mit seinem Transporter.

Die drei Tatverdächtigen seien anschließend geflüchtet. Sie sollen etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Ihr Aussehen wird als europäisch beschrieben. Alle waren dunkel gekleidet. Wer etwas gesehen hat, möge sich beim Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 oder -4441 melden.

