„Schamlos“: Polizei Witten schreibt offenen Brief an Täter

Ein fast 90 Jahre alter Mann aus Witten ist von einem gemeinen Trickdieb überrumpelt und um über 1000 Euro erleichtert worden. Der Senior hatte gerade seine Rente bei der Sparkasse abgehoben und der Täter ihn dabei offenbar beobachtet.

++++ Keine Nachrichten mehr aus Witten verpassen.+++ Hier geht’s zu unserem Newsletter ++++

Er sah vermutlich, wie der Rentner, der gehbehindert ist und einen Rollator hat, den Umschlag mit dem Geld in seine Jackentasche steckte. Der Senior war mittags in der Hauptfiliale an der Ruhrstraße erschienen, um sich das Geld zu holen. Danach suchte er laut Polizei noch eine Apotheke auf, bevor er sich auf den Heimweg machte. In einer Seitenstraße wurde er von dem Täter angesprochen, der ihn mehrfach nach dem Weg zum Krankenhaus fragte.

Trickbetrüger fuchtelt mit Stadtplan vor seinem Opfer aus Witten herum

Dabei fuchtelte der Gangster mit einem Stadtplan herum, natürlich, um den alten Mann abzulenken. Immer wieder hielt er die Karte vor dessen Gesicht. Während der Senior ihm hilfsbereit den Weg erklärte, muss der Täter mit flinken Fingern den Umschlag aus der Tasche gezogen haben, so die Polizei. Und plötzlich war der Fremde verschwunden – und mit ihm das sauer verdiente Geld für einen ganzen Monat.

Polizeisprecher Volker Schütte wendet sich in einem „offenen Brief“ direkt an den Täter. „Hallo du kleiner mieser Dieb, deine Tat dreht einem den Magen um“, schreibt er. „Schamlos“ habe dieser die Gutmütigkeit des Rentners ausgenutzt. Schütte: „Weißt du eigentlich, wie traurig der Senior war, als er den Diebstahl seiner Rente bemerkt hat? Weißt du, dass dir sogar die Ganovenehre fehlt? Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast und was das gerade in der Weihnachtszeit bedeutet?“

Hauptkommissar schreibt „offenen Brief“ an den Täter

Die Rente sei sicherlich auch für das ein oder andere Geschenk gedacht gewesen, sagt der Hauptkommissar. Er appelliert gerade an ältere Menschen, sich trotz ihrer Höflichkeit und Hilfsbereitschaft nicht in ein Gespräch mit Fremden auf der Straße einzulassen, keinen engeren Kontakt zuzulassen – und zum Geldabheben vielleicht eine „jüngere Person aus der Verwandtschaft mitzunehmen“.

Was er dem Dieb noch mit auf den Weg gibt? „Du solltest Dich schämen! Vielleicht packt dich ja dein Gewissen und du schickst wenigstens den Umschlag mit dem Geld an die Wittener Polizei zurück!“

Die Polizei sucht einen zirka 40-Jährigen, der mit osteuropäischem Akzent gesprochen habe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 33, Telefon 0234/909-8305.